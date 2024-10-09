Dungs MB-ZRDLE 420 B01 S20 Газовый мультиблок. Альтернатива 226811

DUNGS MB-ZRDLE 420 B01 S20.

Газовый мультиблок альтернатива Dungs MB-ZRDLE 420 B01 S20 , 226811 (производство ИП Волынская Н.Г.) : Модуль регулирования и безопасности, двухступенчатый режим эксплуатации Управление клапанами: совместное Вид защиты: стандарт IP 54 Электромагнитные клапаны V1 и V2 класса А Макс. избыточное давление газа 360 мбар Диапазон входного давления газа 15-360 мбар Диапазон выходного давления газа 4-20 мбар Встроенный фильтр: предварительный фильтр Реле давления газа мини GW 150 A5 Резьбовое соединение Rp 1" - 2" Газовый мультиблок Dungs MB-ZRDLE 420 B01 S20 создан для безопасной эксплуатации котельной установки. Газовая линия с 2-ступенчатым регулированием имеет небольшие габариты и распространённые посадочные размеры, поэтому широко применяется для оснащения горелок большинства производителей. Высокая энергоэффективность модуля достигается за счет точной настройки выходного давления. Мультиблок арт. 226811 оснащен предварительным фильтром, датчиком-реле давления, двумя ЭМ запирающими клапанами (одно- и двухступенчатый), регулятором давления. Для интеграции в систему и электроподключения требуется отдельно приобрести фланцы и штекеры. Применение и параметры: Мультиблок используется для нейтральных сред и газов 1-3 семейства. Входное/ выходное/ предельное давление – 15-360 /4-20 / 360 мбар. Температура окружающей среды: от -15 до +70 °C при сжигании природного газа, от 0 до +70 °C при работе с сжиженным газом. Конструктивные особенности и принцип действия: Входящий магистральный газ фильтруется при поступлении в газорегуляторный узел, избавляясь от инородных частиц, способных повлечь поломку и потерю герметичности газовой линии. Предусмотрена система контроля минимального входного давления, предотвращающая затухание пламени. Для повышения проходимости использовано двойное седло. За стабилизацию давления и соответствие выходных параметров газа установленным значениям отвечает регулятор. Изменить настройки можно при монтаже горелки к котлу. Совместно управляемые автоматические клапаны оперативно запираются, а отпираются быстро (первый) и медленно (второй). Благодаря постепенному открытию клапана V2, исключаются переходные процессы, и обеспечивается плавная подача газа. Скорость отпирания и стадия скоростного подъема настраивается с учётом текущих задач. Газовый мультиблок Dungs MB-ZRDLE имеет надежную изоляцию корпуса для устойчивой работы в различных условиях (степень защиты электрических деталей IP 54). Монтаж и эксплуатация: Модуль подключается к трубопроводу разной конфигурации (магнитом вверх) с помощью фланцев с трубной резьбой Rp 1" - 2". Регулярно следует контролировать степень засорённости штатного фильтра, чтобы своевременно его менять. Перед рампой газовой горелки производитель рекомендует установить отдельный фильтр. Преимущества: • двухступенчатая автоматическая регулировка давления газа; • фильтрация входящего газового потока; • плавный запуск и устойчивая работа горелки; • высокоточная настройка выходных параметров; • защищенность от внешних воздействий (класс электрозащиты IP54); • быстрый и надежный монтаж на фланцы с резьбой; • повышенная пропускная способность; • удачная компоновка, уменьшающая протяжённость газовой линии; • возможность подсоединения блока проверки герметичности и прочих устройств. Основные характеристики: • Режим эксплуатации: двухступенчатый • Максимальное избыточное давление: 360 мбар • Диапазон входного давления газа: от 15 до 360 мбар • Диапазон выходного давления: от 4 до 20 мбар • Управление клапанами V1 и V2: совместное • Тип соединения: Rp 1", Rp 1 1/4", Rp 1 1/2", Rp 2" • Электромагнитные клапаны V1 и V2: Класса А • Реле давления: GW 150 A5 • Встроенный фильтр: предварительный фильтр • Класс пылевлагозащиты: IP 54 • Вес: 10.2 кг • Габариты: 28.3x10x40.7 см